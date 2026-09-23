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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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Deinvestition 23.09.2026 09:19:00

WACKER CHEMIE-Aktie springt hoch: Trennung von Siltronic-Anteilen

WACKER CHEMIE-Aktie springt hoch: Trennung von Siltronic-Anteilen

WACKER CHEMIE trennt sich von weiteren Anteilen an Siltronic.

WACKER CHEMIE
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WACKER CHEMIE hat seine Beteiligung am Wafer-Hersteller Siltronic auf rund 15 Prozent von zuvor 21,67 Prozent reduziert. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens seien rund 2,2 Millionen Siltronic-Aktien zu 77,25 Euro je Aktie platziert worden, teilte WACKER CHEMIE am Dienstagabend mit. Dies liegt unterhalb des Schlusskurses von Montag von 82,75 Euro. WACKER CHEMIE rechnet aus der Transaktion mit einem Bruttoerlös von rund 171 Millionen Euro. Dieser soll den finanziellen Spielraum für Investitionen in künftiges Wachstum des Unternehmens erhöhen.

Die Siltronic-Aktien seien ausschliesslich an qualifizierte und internationale institutionelle Anleger veräussert worden. WACKER bleibe ein "bedeutender Anteilseigner" von Siltronic und habe sich verpflichtet, innerhalb der nächsten 90 Tage keine weiteren Siltronic-Aktien abzugeben - vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen sowie einer möglichen Befreiung. Rothschild & Co hat laut Mitteilung als Finanzberater für WACKER CHEMIE agiert.

Via XETRA klettert die WACKER CHEMIE-Aktie zwischenzeitlich um 2,04 Prozent auf 90,20 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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