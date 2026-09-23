WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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23.09.2026 09:19:00
WACKER CHEMIE-Aktie springt hoch: Trennung von Siltronic-Anteilen
WACKER CHEMIE trennt sich von weiteren Anteilen an Siltronic.
Die Siltronic-Aktien seien ausschliesslich an qualifizierte und internationale institutionelle Anleger veräussert worden. WACKER bleibe ein "bedeutender Anteilseigner" von Siltronic und habe sich verpflichtet, innerhalb der nächsten 90 Tage keine weiteren Siltronic-Aktien abzugeben - vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen sowie einer möglichen Befreiung. Rothschild & Co hat laut Mitteilung als Finanzberater für WACKER CHEMIE agiert.Via XETRA klettert die WACKER CHEMIE-Aktie zwischenzeitlich um 2,04 Prozent auf 90,20 Euro.
DOW JONES
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