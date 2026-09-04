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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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04.09.2026
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07.09.2026 06:28:12

WACKER CHEMIE Underweight

WACKER CHEMIE
85.89 CHF -0.87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei seiner Kapitalmarkttveranstaltung am 17. September in London dürfte der Chemiekonzern seine Ziele für 2030 senken und damit dem aktuellen Druck auf die Branche Rechnung tragen, schrieb Chetan Udeshi in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Zudem erwarte er nicht den von den Anlegern erhofften, marktbewegenden Plan für eine Trendwende im Bereich Polysilizium. Seine kurzfristigen Schätzungen habe er aber wegen verbesserter Nachfrage-Indikatoren angehoben./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 12:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 03:39 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
92.50 € 		Abst. Kursziel*:
-32.97%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
90.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-31.64%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
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