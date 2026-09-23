WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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23.09.2026 10:02:24
MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in WACKER CHEMIE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
WACKER CHEMIE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die WACKER CHEMIE-Anteile bei 134.90 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 0.741 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 65.53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 88.40 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 34.47 Prozent.
Der Börsenwert von WACKER CHEMIE belief sich zuletzt auf 4.34 Mrd. Euro. Am 10.04.2006 wurden WACKER CHEMIE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der WACKER CHEMIE-Aktie lag damals bei 90.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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