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Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

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05.08.2026 08:16:44

Vonovia SE Overweight

Vonovia
19.84 CHF 0.15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das Vermietungsgeschäft des Wohnimmobilienkonzerns überzeuge nach wie vor, schrieb Neil Green am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung zum Halbjahresbericht. Zudem habe Vonovia alle Ergebnisprognosen 2026 und 2028 bestätigt. Das Verkaufsumfeld bleibe allerdings herausfordernd./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:46 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
21.64 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
21.27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
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