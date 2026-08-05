Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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Vonovia SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das Vermietungsgeschäft des Wohnimmobilienkonzerns überzeuge nach wie vor, schrieb Neil Green am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung zum Halbjahresbericht. Zudem habe Vonovia alle Ergebnisprognosen 2026 und 2028 bestätigt. Das Verkaufsumfeld bleibe allerdings herausfordernd./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:46 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21.64 €
|
Abst. Kursziel*:
59.43%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
21.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.20%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-