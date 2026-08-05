DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 05.08.2021 wurden Vonovia SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 52.27 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 191.310 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21.64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’139.95 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 58.60 Prozent.

Vonovia SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18.72 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA war der 11.07.2013. Der Erstkurs des Vonovia SE-Anteils belief sich damals auf 17.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch