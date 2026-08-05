Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’958 0.1%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9336 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’330 2.1%  Bitcoin 52’349 0.3%  Dollar 0.8077 -0.6%  Öl 83.6 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Daimler Truck-Aktie fällt: Gewinn je Aktie bricht ein - Prognose dennoch bestätigt
Suche...
ETF Sparplan

Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitabler Vonovia SE-Einstieg? 05.08.2026 10:02:26

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Vonovia SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vonovia
19.64 CHF 0.85%
Kaufen Verkaufen

Am 05.08.2021 wurden Vonovia SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 52.27 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 191.310 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21.64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’139.95 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 58.60 Prozent.

Vonovia SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18.72 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA war der 11.07.2013. Der Erstkurs des Vonovia SE-Anteils belief sich damals auf 17.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Vonovia SE
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vonovia SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten