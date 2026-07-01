Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’243 0.9%  SPI 20’092 0.9%  Dow 52’349 0.1%  DAX 25’430 1.6%  Euro 0.9196 -0.2%  EStoxx50 6’359 1.2%  Gold 4’119 2.2%  Bitcoin 49’327 1.6%  Dollar 0.8029 -0.8%  Öl 70.6 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Das halten Analysten von der Nike-Aktie im Juni
Strategy-Aktie legt trotz gekapptem Kursziel deutlich zu
US-Job-Zuwachs niedriger als erwartet - Arbeitslosenquote sinkt
Overweight-Note für Vonovia SE-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Meta-Aktie
Suche...
eToro entdecken

Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

20.66
CHF
1.46
CHF
7.58 %
14:57:05
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.07.2026 13:50:44

Vonovia SE Overweight

Vonovia
20.76 CHF 5.51%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Das von der Bundesregierung vorgestellte Reformpaket zu Steuern, Arbeit und Entbürokratisierung beinhalte eine Passage, wonach eine Verstaatlichung des privaten Mietwohnungsbestands durch Sozialisierungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich sein soll, schrieb Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei angesichts der Enteignungsdebatte in Berlin, wo der Immobilienkonzern einen Bestand im Wert von 23 Milliarden Euro besitze, sehr positiv für Vonovia./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
22.61 € 		Abst. Kursziel*:
52.59%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
22.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.25%
Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vonovia SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?