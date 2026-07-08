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Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

18.93
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08.07.2026
SWX
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09.07.2026 08:13:50

Vonovia SE Buy

Vonovia
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Performance des Unternehmens unterstreiche die Attraktivität des deutschen Wohnimmobilienmarktes, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Auch wenn die Mieten aus Sicht mancher Investoren zu langsam steigen mögen, sorge der Umstand, dass die Bestandsmieten noch nie gesunken seien, für gute Berechenbarkeit der Erträge. Insgesamt sieht Klose nach der Achterbahnfahrt aktuell gute Chancen in der Branche./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
34.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.10 € 		Abst. Kursziel*:
63.51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62.97%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
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