Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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05.08.2026 13:13:44
Vonovia SE-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy
Vonovia SE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Kai Klose unterzogen.
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Der Wohnimmobilienkonzern sei auf gutem Weg, seine operativen Ziele für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach den vorgelegten Halbjahreszahlen. Zwar dürfte der Aktienkurs weiterhin von gesamtwirtschaftlichen Trends und der künftigen Zinsentwicklung beeinflusst werden, doch erscheine das grundlegende operative Geschäft im Segment "Vermietung" nach wie vor sehr robust.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Vonovia SE-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:57 Uhr um 2.1 Prozent auf 21.18 EUR ab. Also weist das Papier noch Spielraum von 62.89 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’308’768 Vonovia SE-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 8.6 Prozent. Die Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Vonovia SE am 05.08.2026 vorlegen.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 09:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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