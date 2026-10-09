Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’802 1.2%  SPI 19’558 1.1%  Dow 51’342 0.2%  DAX 25’154 1.4%  Euro 0.9313 -0.1%  EStoxx50 6’201 1.2%  Gold 4’190 1.3%  Bitcoin 68’940 1.5%  Dollar 0.8317 0.0%  Öl 103.2 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Microsoft-Aktie höher: US-Regierung stoppt Teilnahme an Visa-Programm
SpaceX-Aktie zieht kräftig an: Elon Musk investiert in US-Frequenzen für Mobilfunk-Ausbau
Delta-Aktie tiefrot: Airline kappt Gewinnziele wegen teurem Kerosin
OpenAI-Aktie: ChatGPT-Mutter setzt kräftiges Wachstum wohl fort
OpenAI bringt Chipwerte ins Wanken: Was den Aktien von Intel, Marvell, Micron & Co. jetzt droht
Suche...
ETF Sparplan

Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

26.33
CHF
0.60
CHF
2.34 %
13:34:55
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 13:28:15

Volvo AB (B) Sector Perform

Volvo AB
26.33 CHF 2.34%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegelen, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Die Schweden dürften im Truck-Geschäft in Nordamerika Fortschritte gemacht haben./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Volvo AB (B) Sector Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
360.00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
309.50 SEK 		Abst. Kursziel*:
16.32%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
309.50 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
16.32%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Volvo AB (B)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:28 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 Volvo AB Buy UBS AG
29.09.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Volvo AB Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen