Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegelen, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Die Schweden dürften im Truck-Geschäft in Nordamerika Fortschritte gemacht haben./bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Sector Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
360.00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
309.50 SEK
|
Abst. Kursziel*:
16.32%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
309.50 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.32%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Volvo (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
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23.09.26
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Analysen zu Volvo AB (B)
|13:28
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|13:28
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|13:28
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|26.33
|2.34%
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