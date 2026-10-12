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12.10.2026 22:33:27
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel im Minus
Der NASDAQ Composite gab sich am Montag schwächer.
Am Montag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0.44 Prozent tiefer bei 27’245.90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.050 Prozent leichter bei 27’352.51 Punkten in den Handel, nach 27’366.17 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 27’376.66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27’219.42 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26’333.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26’281.61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’204.43 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 17.26 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 12.71 Prozent auf 1.33 USD), Manhattan Associates (+ 6.34 Prozent auf 217.89 USD), Volvo (B) (+ 5.39 Prozent auf 32.75 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 5.13 Prozent auf 4.92 USD) und Anika Therapeutics (+ 4.55 Prozent auf 20.47 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen CIENA (-9.95 Prozent auf 405.01 USD), AXT (-9.47 Prozent auf 61.98 USD), TTM Technologies (-8.83 Prozent auf 110.33 USD), Nissan Motor (-7.89 Prozent auf 1.75 USD) und Ultra Clean (-7.41 Prozent auf 63.51 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 20’670’973 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.931 Bio. Euro heraus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Mit 18.29 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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