Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo vor den anstehenden Quartalszahlen von 395 auf 398 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der Zahlenvorlage des Nutzfahrzeugherstellers liege der Fokus unter anderem auf den Marktprognosen für 2027 und der Nachfragedynamik in Nordamerika, schrieb Hemal Bhundia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im dritten Quartal dürften Umsatz und operativer Gewinn über den Konsensschätzungen liegen, während die Nachfrage schwächele./rob/niw/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
398.00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
312.40 SEK
|
Abst. Kursziel*:
27.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
312.40 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.40%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Volvo (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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|10:43
|Volvo AB Buy
|UBS AG
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|Bernstein Research
|28.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
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|UBS AG
|24.09.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:43
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|28.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
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|Bernstein Research
|10.09.26
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|28.07.26
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|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|25.62
|-1.24%
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