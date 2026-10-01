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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

25.70
CHF
-0.24
CHF
-0.93 %
12:59:32
BRXC
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08.10.2026 10:43:35

Volvo AB (B) Buy

Volvo AB
25.70 CHF -0.93%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo vor den anstehenden Quartalszahlen von 395 auf 398 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der Zahlenvorlage des Nutzfahrzeugherstellers liege der Fokus unter anderem auf den Marktprognosen für 2027 und der Nachfragedynamik in Nordamerika, schrieb Hemal Bhundia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im dritten Quartal dürften Umsatz und operativer Gewinn über den Konsensschätzungen liegen, während die Nachfrage schwächele./rob/niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 12:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
398.00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
312.40 SEK 		Abst. Kursziel*:
27.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
312.40 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
27.40%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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