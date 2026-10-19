Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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19.10.2026 10:02:40
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Volvo (B)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STO Handel mit dem Volvo (B)-Papier statt. Der Schlusskurs des Volvo (B)-Papiers betrug an diesem Tag 222.85 SEK. Bei einer 1’000-SEK-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.487 Volvo (B)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 325.40 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’460.18 SEK wert. Damit hätte sich das Investment um 46.02 Prozent vermehrt.
Der Volvo (B)-Wert an der Börse wurde auf 661.31 Mrd. SEK beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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