Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Volvo AB (B) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Aktien des schwedischen Nutzfahrzeugherstellers Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Analyst Nick Housden ging in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar auf die Höhepunkte der Global Industrials Conference von RBC ein. Er sieht den nordamerikanischen Markt am Beginn eines Lkw-Erneuerungszyklus. Die Nachfrage in Europa bleibe stabil auf recht hohem Niveau./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 23:47 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Sector Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
360.00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
28.79 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
322.70 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|26.69
|-0.68%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Heidelberg Materials Buy
|08:48
|
JP Morgan Chase & Co.
Springer Nature Overweight
|08:36
|
RBC Capital Markets
Zurich Insurance Outperform
|08:19
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Siemens Healthineers Hold
|08:15
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Alzchem Group Buy
|07:55
|
Bernstein Research
Ströer Market-Perform
|07:40
|
RBC Capital Markets
Roche Outperform