NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Volvo (B)-Papier an der Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 261.10 SEK. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.830 Volvo (B)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 312.80 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’198.01 SEK wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19.80 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Volvo (B) belief sich zuletzt auf 636.41 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch