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|Volvo (B)-Performance
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09.11.2026 10:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Volvo (B)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Volvo (B)-Papier an der Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 261.10 SEK. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.830 Volvo (B)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 312.80 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’198.01 SEK wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19.80 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Volvo (B) belief sich zuletzt auf 636.41 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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