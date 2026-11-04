Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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04.11.2026 14:01:22
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 380 auf 349 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Lkw-Bauers an. Umsatz und operative Marge hätten enttäuscht. Mit Blick auf die Bewertung bleibt sie ihrer Kaufempfehlung allerdings treu./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 23:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
349.00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
308.10 SEK
|
Abst. Kursziel*:
13.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
308.10 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.27%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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