Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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23.10.2026 14:32:42
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 370 schwedischen Kronen belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Lkw-Herstellers habe seine Prognose um zehn Prozent übertroffen, die Konsensschätzung hingegen um lediglich 1 Prozent, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
370.00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.54 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
311.20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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