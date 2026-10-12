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NASDAQ-Handel im Blick 12.10.2026 20:03:37

NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite nachmittags

NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite nachmittags

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Montag im Minus.

Hub Group
26.80 USD 4.24%
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Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.47 Prozent leichter bei 27’238.35 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.050 Prozent auf 27’352.51 Punkte an der Kurstafel, nach 27’366.17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 27’233.65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27’376.66 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 26’333.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’281.61 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’204.43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 17.23 Prozent. Bei 27’722.75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Comtech Telecommunications (+ 8.47 Prozent auf 1.28 USD), SMC (+ 8.43 Prozent auf 478.72 USD), Manhattan Associates (+ 6.03 Prozent auf 217.25 USD), Volvo (B) (+ 5.39 Prozent auf 32.75 USD) und Hub Group (+ 4.50 Prozent auf 26.92 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen TTM Technologies (-10.89 Prozent auf 107.83 USD), CIENA (-9.91 Prozent auf 405.20 USD), AXT (-9.14 Prozent auf 62.20 USD), Donegal Group B (-6.56 Prozent auf 17.10 USD) und Veeco Instruments (-5.93 Prozent auf 49.18 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10’207’744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.931 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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