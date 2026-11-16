NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Volvo (B)-Anteile an der Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 230.95 SEK. Wenn ein Anleger damals 10’000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43.299 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 323.40 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’003.03 SEK wert. Das entspricht einem Plus von 40.03 Prozent.

Insgesamt war Volvo (B) zuletzt 657.42 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch