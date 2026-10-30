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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

64.42
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30.10.2026 11:32:23

Volkswagen (VW) vz Neutral

Volkswagen
65.26 CHF 0.50%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volkswagen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen bleibe die entscheidende Frage, ob die operative Margenerosion durch den steigenden Elektroauto-Anteil weitergehe, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Die Debatte, ob beim Autobauer das Glas halb voll oder halb leer sei, dürfte weitergehen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Mini Futures Hebel
Steigender Volkswagen-Kurs >5 >10
Fallender Volkswagen-Kurs >5 >15
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
70.62 € 		Abst. Kursziel*:
-0.88%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
70.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.37%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:32 Volkswagen Neutral UBS AG
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29.10.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
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