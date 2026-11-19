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19.11.2026 12:26:31
DAX aktuell: DAX mit grünem Vorzeichen
Der DAX steigt am Donnerstag.
Der DAX klettert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.38 Prozent auf 25’833.13 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.157 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.586 Prozent stärker bei 25’887.09 Punkten in den Handel, nach 25’736.24 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’945.52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’809.15 Punkten verzeichnete.
DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 3.51 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25’319.77 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26’091.33 Punkten auf. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 19.11.2025, mit 23’162.92 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.27 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 27’001.67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten erreicht.
DAX-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3.44 Prozent auf 50.90 EUR), Siemens Energy (+ 3.16 Prozent auf 130.66 EUR), Deutsche Bank (+ 2.63 Prozent auf 30.79 EUR), Airbus SE (+ 2.32 Prozent auf 202.45 EUR) und Siemens (+ 2.05 Prozent auf 271.45 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-2.31 Prozent auf 189.44 EUR), Henkel vz (-2.25 Prozent auf 85.88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.76 Prozent auf 37.88 EUR), Fresenius SE (-1.31 Prozent auf 52.73 EUR) und Hannover Rück (-1.29 Prozent auf 290.20 EUR).
Welche DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’398’218 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227.492 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der DAX-Werte
Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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