Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen nach einem Treffen mit dem Finanzchef Arno Antlitz von 105 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dabei sei es unter anderem um die fortdauernde Restrukturierung und die Verringerung der Kosten in Deutschland gegangen, schrieb Tim Rokossa in einer Studie am Montag. Auch die sich immer mehr zuspitzende Lage auf dem chinesischen Markt sei Thema gewesen. Sein Fazit von dem Gespräch ist konstruktiv./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69.04 €
|
Abst. Kursziel*:
44.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.18%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.ch)
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12:26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
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09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Was Analysten von der Volkswagen (VW) vz-Aktie erwarten (finanzen.net)
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30.10.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|63.18
|1.38%
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BP Buy
|13:40
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UBS AG
Knorr-Bremse Buy
|13:31
|
Goldman Sachs Group Inc.
BBVA Buy
|13:30
|
Goldman Sachs Group Inc.
Assicurazioni Generali Neutral
|13:29
|
Goldman Sachs Group Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy