Um 09:10 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 0.59 Prozent auf 25’888.18 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2.157 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0.586 Prozent stärker bei 25’887.09 Punkten, nach 25’736.24 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25’889.60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’849.61 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 3.30 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, stand der DAX noch bei 25’319.77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der DAX bei 26’091.33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23’162.92 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5.50 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2.98 Prozent auf 130.44 EUR), Infineon (+ 2.63 Prozent auf 50.50 EUR), Airbus SE (+ 1.61 Prozent auf 201.05 EUR), HOCHTIEF (+ 1.56 Prozent auf 365.40 EUR) und Siemens (+ 1.54 Prozent auf 270.10 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.30 Prozent auf 38.06 EUR), Henkel vz (-1.14 Prozent auf 86.86 EUR), Fresenius SE (-0.88 Prozent auf 52.96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.67 Prozent auf 38.70 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.52 Prozent auf 64.94 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 351’186 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227.492 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch