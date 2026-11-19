Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Im Grosshandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.5 Prozent auf 65.62 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 6.67 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 187’757 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 32.4 Prozent. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.03.2027.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT



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