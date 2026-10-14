Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’130 1.5%  SPI 19’957 1.2%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’299 0.2%  Euro 0.9310 -0.1%  EStoxx50 6’190 0.4%  Gold 4’134 0.7%  Bitcoin 67’232 -1.0%  Dollar 0.8311 -0.5%  Öl 104.4 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
DocMorris-Aktie: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig
Nach Studienrückschlägen: Ist die BioNTech-Aktie jetzt zu billig? Moderna liefert den Härtetest
UBS-Aktie: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
Suche...
ETF Sparplan

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

61.12
CHF
-1.50
CHF
-2.40 %
14.10.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 22:38:54

Volkswagen (VW) vz Outperform

Volkswagen
62.82 CHF -2.12%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen (VW) nach einer Investorenveranstaltung im Rahmen der Paris Motor Show von 120 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Geschäftsentwicklung in China sei weiterhin schwierig, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Der Autobauer rechnet nicht mit einer Rückkehr der konjunkturstützenden Maßnahmen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:08 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Volkswagen

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Volkswagen-Kurs >5 >10 >15
Fallender Volkswagen-Kurs >5
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
67.86 € 		Abst. Kursziel*:
69.47%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
66.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
71.90%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten