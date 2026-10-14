Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen (VW) nach einer Investorenveranstaltung im Rahmen der Paris Motor Show von 120 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Geschäftsentwicklung in China sei weiterhin schwierig, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Der Autobauer rechnet nicht mit einer Rückkehr der konjunkturstützenden Maßnahmen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
67.86 €
|
Abst. Kursziel*:
69.47%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
66.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71.90%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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