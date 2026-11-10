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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

63.14
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12.11.2026 12:28:06

Volkswagen (VW) vz Halten

Volkswagen
64.00 CHF 0.71%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Volkswagen beim fairen Aktienwert von 73 Euro auf "Halten" belassen. Sondereinflu?sse durch Wertminderungen bei der Sportwagentochter und im China-Geschäft hätten das Ergebnis belastet, schrieb Michael Punzet am Donnerstag in seinem Rückblick auf die Zahlen des dritten Quartals. Die Perspektive einer nachhaltigen Margenerholung bleibe bis zum vollumfänglichen Greifen der Sparmaßnahmen auch 2027 noch stark eingeschränkt. Der anziehende Verkauf reiner Elektrofahrzeuge verschärfe schließlich den Margendruck./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Volkswagen-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Volkswagen-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Halten
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
68.52 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
68.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:28 Volkswagen Halten DZ BANK
05.11.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
02.11.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Volkswagen Neutral UBS AG
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