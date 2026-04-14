Volkswagen 83.92 CHF 2.00% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi aktualisierte seinen Ausblick auf den Quartalsbericht der Wolfsburger nach den jüngsten Signalen des Managements. Der Jahresstart dürfte mit einem anhaltend guten Barmittelumschlag gelungen sein./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:09 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.