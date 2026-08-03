VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
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VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Hersteller von Biokraftstoffen habe sowohl die eigenen Zielvorgaben als auch die Konsensschätzung überboten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Grund dafür seien vor allem höhere erzielte Preise beim Verkauf von CO2-Zertifikaten gewesen./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28.37 €
|
Abst. Kursziel*:
26.89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
29.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.20%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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