VERBIO Vereinigte BioEnergie 27.34 CHF 7.70% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Hersteller von Biokraftstoffen habe sowohl die eigenen Zielvorgaben als auch die Konsensschätzung überboten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Grund dafür seien vor allem höhere erzielte Preise beim Verkauf von CO2-Zertifikaten gewesen./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.