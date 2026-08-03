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VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6

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04.08.2026 10:45:49

VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

VERBIO Vereinigte BioEnergie
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Hersteller von Biokraftstoffen habe sowohl die eigenen Zielvorgaben als auch die Konsensschätzung überboten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Grund dafür seien vor allem höhere erzielte Preise beim Verkauf von CO2-Zertifikaten gewesen./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Constantin Hesse 		KGV*:
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