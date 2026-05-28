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VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6

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28.05.2026 10:33:01

VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Biotreibstoff-Hersteller habe ein deutlich angehobenes Ergebnisziele (Ebitda) für das Geschäftsjahr 2025/26 bekanntgegeben, schrieb Manuela Stuerzer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Hauptgründe dafür seien die gute Geschäftsentwicklung und ein starker Ethanolmarkt./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
Manuela Stuerzer 		KGV*:
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