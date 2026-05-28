VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
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VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Biotreibstoff-Hersteller habe ein deutlich angehobenes Ergebnisziele (Ebitda) für das Geschäftsjahr 2025/26 bekanntgegeben, schrieb Manuela Stuerzer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Hauptgründe dafür seien die gute Geschäftsentwicklung und ein starker Ethanolmarkt./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.37 €
|
Abst. Kursziel*:
48.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.91%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-
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