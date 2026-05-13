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VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6

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13.05.2026
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14.05.2026 14:56:56

VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

VERBIO Vereinigte BioEnergie
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 25 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das strukturelle Geschäftsumfeld für den Biokraftstoffhersteller habe sich deutlich verbessert, was auch die jüngsten Quartalszahlen belegt hätten, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Er sieht dies aber trotz der besseren Preisdisziplin, einer flexibleren Bilanz und der zu erwartenden Dynamisierung der Gewinnentwicklung schon großteils eingepreist./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
28.37 € 		Abst. Kursziel*:
26.89%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
39.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.46%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
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