VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
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VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 25 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das strukturelle Geschäftsumfeld für den Biokraftstoffhersteller habe sich deutlich verbessert, was auch die jüngsten Quartalszahlen belegt hätten, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Er sieht dies aber trotz der besseren Preisdisziplin, einer flexibleren Bilanz und der zu erwartenden Dynamisierung der Gewinnentwicklung schon großteils eingepreist./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28.37 €
|
Abst. Kursziel*:
26.89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
39.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.46%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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