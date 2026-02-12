Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6

22.72
CHF
-0.48
CHF
-2.07 %
11:13:41
BRXC
12.02.2026

VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

VERBIO Vereinigte BioEnergie
22.72 CHF -2.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Biokraftstoffherstellers seien etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:42 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:42 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Hold
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
12.09 € 		Abst. Kursziel*:
73.70%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
25.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.00%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse