VERBIO Vereinigte BioEnergie 27.67 CHF -1.30% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Herstellers von Biokraftstoff habe die Konsensschätzung um gut ein Fünftel übertroffen, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zuvor habe das Unternehmen bereits zwei Mal in diesem Jahr die Ziele erhöht./bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.