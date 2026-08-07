VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Herstellers von Biokraftstoff habe die Konsensschätzung um gut ein Fünftel übertroffen, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zuvor habe das Unternehmen bereits zwei Mal in diesem Jahr die Ziele erhöht./bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.37 €
|
Abst. Kursziel*:
48.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.56%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
07.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittag fester (finanzen.ch)