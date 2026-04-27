VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio von 40,5 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Biodiesel sei im aktuellen Umfeld erstmals günstiger als fossiler Dieselkraftstoff, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das günstige Marktumfeld werde ergänzt durch wegweisende politische Entscheidungen, die langfristiges Potenzial untermauerten./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.37 €
|
Abst. Kursziel*:
48.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.49%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
09:28
|SDAX-Handel aktuell: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
24.04.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Verbio SE: RED III-Beschluss: starke Marktanreize für kosteneffiziente Erreichung der Klimaziele und sichere Energieversorgung (EQS Group)
|
24.04.26
|Verbio SE: RED III decision: strong market incentives for cost-efficient achievement of climate targets and secure energy supply (EQS Group)
|
24.04.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So steht der SDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|09:36
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|28.02.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.02.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|36.54
|2.85%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:29
|
Bernstein Research
Michelin Outperform
|10:28
|
Warburg Research
ATOSS Software Buy
|10:28
|
Warburg Research
Vossloh Hold
|10:27
|
Bernstein Research
Continental Market-Perform
|10:01
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sartorius vz. Neutral
|09:59
|
RBC Capital Markets
BMW Sector Perform
|09:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
secunet Security Networks Buy