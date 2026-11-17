LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 30 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ganesha Nagesha passte seine Schätzungen am Montag an die Quartalsberichte von United Internet und der Tochter 1&1 an. Das höhere Kursziel für den Mutterkonzern wird allerdings vor allem von der weiteren Tochter Ionos getrieben. Nagesha erinnerte daran, dass das Kursziel für den Webhoster zuletzt von seinem Kollegen Andrew Ross ebenfalls deutlich auf 42 Euro erhöht wurde./ag/zb;