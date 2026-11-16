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Index-Performance im Fokus 16.11.2026 12:26:22

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Montagmittag im Aufwind

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Montagmittag im Aufwind

Der TecDAX zeigt sich aktuell wenig bewegt.

Um 12:09 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0.12 Prozent auf 4’080.74 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 582.464 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.126 Prozent auf 4’081.04 Punkte an der Kurstafel, nach 4’075.90 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4’088.18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’072.23 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, notierte der TecDAX bei 4’015.21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4’105.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, stand der TecDAX bei 3’534.64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12.59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7.34 Prozent auf 48.58 EUR), HENSOLDT (+ 3.03 Prozent auf 82.86 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1.69 Prozent auf 24.10 EUR), Nemetschek SE (+ 1.49 Prozent auf 64.55 EUR) und Drägerwerk (+ 1.43 Prozent auf 113.60 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Bechtle (-3.72 Prozent auf 32.60 EUR), IONOS (-1.43 Prozent auf 37.14 EUR), United Internet (-1.43 Prozent auf 24.86 EUR), Siltronic (-1.18 Prozent auf 54.35 EUR) und Infineon (-0.92 Prozent auf 49.42 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1’423’008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 240.984 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.17 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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