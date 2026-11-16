TecDAX 1548840 / DE0007203275
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance im Fokus
|
16.11.2026 12:26:22
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Montagmittag im Aufwind
Der TecDAX zeigt sich aktuell wenig bewegt.
Um 12:09 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0.12 Prozent auf 4’080.74 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 582.464 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.126 Prozent auf 4’081.04 Punkte an der Kurstafel, nach 4’075.90 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4’088.18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’072.23 Punkten lag.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, notierte der TecDAX bei 4’015.21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4’105.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, stand der TecDAX bei 3’534.64 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12.59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7.34 Prozent auf 48.58 EUR), HENSOLDT (+ 3.03 Prozent auf 82.86 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1.69 Prozent auf 24.10 EUR), Nemetschek SE (+ 1.49 Prozent auf 64.55 EUR) und Drägerwerk (+ 1.43 Prozent auf 113.60 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Bechtle (-3.72 Prozent auf 32.60 EUR), IONOS (-1.43 Prozent auf 37.14 EUR), United Internet (-1.43 Prozent auf 24.86 EUR), Siltronic (-1.18 Prozent auf 54.35 EUR) und Infineon (-0.92 Prozent auf 49.42 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1’423’008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 240.984 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.17 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4’075.94
|0.00%
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Wall Street im Minus erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. An der Wall Street dürfte es zum Wochenstart nach unten gehen. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.