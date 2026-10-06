FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat United Internet angesichts der angekündigten Zeichnung einer Kapitalerhöhung der Tochter 1&1 auf "Buy" belassen. Analyst Gareth Davies verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass United Internet für die rund 35 Millionen neuen 1&1-Aktien eine Darlehensforderung an die Telekomtochter übertrage. Der Markt dürfte dies ihm zufolge als Mechanismus werten, mit dem United Internet seine Beteiligung zum aktuellen Aktienkurs und nicht mit einem Aufschlag erhöhe. Sollte der Mutterkonzern einen Anteil von 90 Prozent erreichen, wäre ein Verschmelzungs-Squeeze-out und damit die Eingliederung von 1&1 in United Internet möglich, schrieb er./ck/gl;