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United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031

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07.10.2026 11:19:32

United Internet Buy

United Internet
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat United Internet angesichts der angekündigten Zeichnung einer Kapitalerhöhung der Tochter 1&1 auf "Buy" belassen. Analyst Gareth Davies verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass United Internet für die rund 35 Millionen neuen 1&1-Aktien eine Darlehensforderung an die Telekomtochter übertrage. Der Markt dürfte dies ihm zufolge als Mechanismus werten, mit dem United Internet seine Beteiligung zum aktuellen Aktienkurs und nicht mit einem Aufschlag erhöhe. Sollte der Mutterkonzern einen Anteil von 90 Prozent erreichen, wäre ein Verschmelzungs-Squeeze-out und damit die Eingliederung von 1&1 in United Internet möglich, schrieb er./ck/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:51 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: United Internet AG Buy
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Gareth Davies 		KGV*:
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