United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
United Internet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat United Internet angesichts der angekündigten Zeichnung einer Kapitalerhöhung der Tochter 1&1 auf "Buy" belassen. Analyst Gareth Davies verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass United Internet für die rund 35 Millionen neuen 1&1-Aktien eine Darlehensforderung an die Telekomtochter übertrage. Der Markt dürfte dies ihm zufolge als Mechanismus werten, mit dem United Internet seine Beteiligung zum aktuellen Aktienkurs und nicht mit einem Aufschlag erhöhe. Sollte der Mutterkonzern einen Anteil von 90 Prozent erreichen, wäre ein Verschmelzungs-Squeeze-out und damit die Eingliederung von 1&1 in United Internet möglich, schrieb er./ck/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.12 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Gareth Davies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Internet AG
|
06.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.10.26
|EQS-Adhoc: United Internet AG participates in capital increase against contributions in kind at 1&1 AG (EQS Group)
|
05.10.26
|EQS-Adhoc: United Internet AG beteiligt sich an Sachkapitalerhöhung der 1&1 AG (EQS Group)
|
05.10.26
|XETRA-Handel TecDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu United Internet AG
|11:19
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|11:19
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|11:19
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|22.54
|1.53%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:29
|
Warburg Research
Redcare Pharmacy Buy
|11:27
|
Warburg Research
KION GROUP Buy
|11:22
|
UBS AG
Deutsche Telekom Buy
|11:21
|
UBS AG
Ahold Delhaize Neutral
|11:20
|
Deutsche Bank AG
1&1 Buy
|11:19
|
Deutsche Bank AG
United Internet Buy
|11:17
|
Jefferies & Company Inc.
SGL Carbon Hold