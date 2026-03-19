LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Bei der Mobilfunktochter 1&1 habe das operative Ergebnis (Ebitda) unter Roaming-Kosten gelitten, doch bei dem Mutterkonzern habe dieses knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Ganesha Nagesha in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass Übernahmefantasie bei 1&1 und United Internet im Fokus bleibt. Eine Konsolidierung am deutschen Telekom-Markt bleibe ein glaubwürdiges Ergebnis./tih/ck;