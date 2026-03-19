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United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031

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19.03.2026 16:07:12

United Internet Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Bei der Mobilfunktochter 1&1 habe das operative Ergebnis (Ebitda) unter Roaming-Kosten gelitten, doch bei dem Mutterkonzern habe dieses knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Ganesha Nagesha in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass Übernahmefantasie bei 1&1 und United Internet im Fokus bleibt. Eine Konsolidierung am deutschen Telekom-Markt bleibe ein glaubwürdiges Ergebnis./tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: United Internet AG Equal Weight
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