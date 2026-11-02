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United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031

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04.11.2026 14:10:21

United Internet Buy

United Internet
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 31,50 auf 33,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wettbewerbsdynamik auf dem deutschen Telekommarkt verbessere sich langsam, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Preisgestaltung liege der Fokus der Telekombetreiber zunehmend auf Wert statt auf Datenvolumen. United Internet hält der Analyst für die kostengünstigere Möglichkeit, um gemeinsam auf die beiden Töchter 1&1 und Ionos zu setzen. Sein neues Kursziel für United Internet stütze sich auf sein Anfang Oktober höher gestecktes Kursziel für Ionos, ergänzte er./ck/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: United Internet AG Buy
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
33.40 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.44 € 		Abst. Kursziel*:
36.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
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14:10 United Internet Buy UBS AG
07:56 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.08.26 United Internet Kaufen DZ BANK
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