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United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031

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04.11.2026 07:56:36

United Internet Buy

United Internet
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie habe in diesem Jahr bisher nicht die von Anlegern verdiente Wertschätzung erfahren, schrieb Gustav Froberg am Dienstag. Dadurch ergebe sich nun ein attraktiver Einstiegszeitpunkt, da der Markt die Beteiligung an Ionos möglicherweise unterbewerte und die Kosten für den Rückkauf der restlichen 1&1-Aktien überbewerte./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: United Internet AG Buy
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.38 € 		Abst. Kursziel*:
43.56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.79%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
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07:56 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.08.26 United Internet Kaufen DZ BANK
07.08.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
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