United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
United Internet Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie habe in diesem Jahr bisher nicht die von Anlegern verdiente Wertschätzung erfahren, schrieb Gustav Froberg am Dienstag. Dadurch ergebe sich nun ein attraktiver Einstiegszeitpunkt, da der Markt die Beteiligung an Ionos möglicherweise unterbewerte und die Kosten für den Rückkauf der restlichen 1&1-Aktien überbewerte./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.38 €
|
Abst. Kursziel*:
43.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.79%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Internet AG
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: United Internet stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu United Internet AG
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|22.68
|4.61%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:09
|
RBC Capital Markets
BMW Sector Perform
|13:06
|
DZ BANK
Lufthansa Halten
|13:03
|
UBS AG
HUGO BOSS Neutral
|12:58
|
DZ BANK
Sanofi Kaufen
|12:56
|
JP Morgan Chase & Co.
BMW Overweight
|12:55
|
UBS AG
RELX Buy
|12:53
|
UBS AG
Bayer Buy