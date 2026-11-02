United Internet 22.82 CHF 2.56% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie habe in diesem Jahr bisher nicht die von Anlegern verdiente Wertschätzung erfahren, schrieb Gustav Froberg am Dienstag. Dadurch ergebe sich nun ein attraktiver Einstiegszeitpunkt, da der Markt die Beteiligung an Ionos möglicherweise unterbewerte und die Kosten für den Rückkauf der restlichen 1&1-Aktien überbewerte./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:20 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.