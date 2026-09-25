United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
24.08CHF
0.30CHF
1.26 %
15:09:52
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28.09.2026 10:29:48
United Internet Buy
United Internet
24.20 CHF -0.28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für United Internet von 34,40 auf 34,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee nahm am Montag kleine Anpassungen an seinen Schätzungen vor, gerade vor dem Hintergrund der angekündigten Restrukturierung der Töchter 1&1 und Ionos./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 02:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
34.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.58 €
|
Abst. Kursziel*:
33.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.39%
|
Analyst Name::
Andrew Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu United Internet AG
|
24.09.26
|United Internet-Aktie tiefer: Neuen Finanzvorstand berufen (Dow Jones)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
24.09.26
|EQS-News: Change in Management Board of United Internet AG (EQS Group)
|
24.09.26
|EQS-News: Wechsel im Vorstand der United Internet AG (EQS Group)
|
22.09.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
22.09.26
|TecDAX aktuell: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
22.09.26
|MDAX aktuell: MDAX steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu United Internet AG
|10:29
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|10:29
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|10:29
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|24.12
|1.43%
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