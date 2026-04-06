United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
25.68CHF
0.74CHF
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07.04.2026 07:54:18
United Internet Equal Weight
United Internet
25.67 CHF 0.67%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen am Sonntag an die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 an. An der Einschätzung ändert sich nichts./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Equal Weight
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
27.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.34%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
28.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.54%
|
Analyst Name::
Ganesha Nagesha
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|25.03.26
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|20.03.26
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|20.03.26
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|19.03.26
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