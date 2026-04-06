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United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031

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07.04.2026 07:54:18

United Internet Equal Weight

United Internet
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen am Sonntag an die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 an. An der Einschätzung ändert sich nichts./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: United Internet AG Equal Weight
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
27.76 € 		Abst. Kursziel*:
-6.34%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
28.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.54%
Analyst Name::
Ganesha Nagesha 		KGV*:
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07:54 United Internet Equal Weight Barclays Capital
25.03.26 United Internet Kaufen DZ BANK
25.03.26 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 United Internet Buy UBS AG
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