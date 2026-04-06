United Internet 25.67 CHF 0.67% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen am Sonntag an die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 an. An der Einschätzung ändert sich nichts./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.