Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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|Rentabler Unilever-Einstieg?
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09.09.2026 10:02:26
FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unilever von vor einem Jahr gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Unilever-Aktien verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurden Unilever-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Unilever-Papier an diesem Tag bei 49.44 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Unilever-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.023 Unilever-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Unilever-Aktie auf 46.96 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94.98 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -5.02 Prozent.
Unilever war somit zuletzt am Markt 101.15 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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