FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unilever von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Unilever-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Unilever-Papier an diesem Tag bei 49.44 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Unilever-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.023 Unilever-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Unilever-Aktie auf 46.96 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94.98 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -5.02 Prozent.

Unilever war somit zuletzt am Markt 101.15 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch