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STOXX-Handel im Fokus 10.09.2026 09:28:16

Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels fester

Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels fester

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am vierten Tag der Woche fort.

RELX
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Um 09:10 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.08 Prozent auf 5’342.00 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0.029 Prozent höher bei 5’339.12 Punkten, nach 5’337.57 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’345.48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5’338.32 Einheiten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 1.54 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’541.01 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 5’154.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’555.96 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.76 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1.51 Prozent auf 28.19 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.22 Prozent auf 6.70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.21 Prozent auf 502.00 EUR), RELX (+ 1.03 Prozent auf 25.41 GBP) und Novartis (+ 0.86 Prozent auf 112.62 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen SAP SE (-3.23 Prozent auf 176.96 EUR), Rheinmetall (-0.73 Prozent auf 1’005.00 EUR), Richemont (-0.51 Prozent auf 174.20 CHF), Unilever (-0.30 Prozent auf 46.07 GBP) und Roche (-0.26 Prozent auf 346.80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’218’428 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 585.065 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.78 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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