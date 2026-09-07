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|STOXX 50-Marktbericht
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07.09.2026 17:58:14
Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel kaum verändert
Am Montagabend agierten die Börsianer in Europa vorsichtiger.
Schlussendlich schloss der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 5’431.45 Punkten ab. Zuvor ging der STOXX 50 0.114 Prozent schwächer bei 5’425.39 Punkten in den Handel, nach 5’431.56 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’408.34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5’445.80 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 5’527.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 5’189.29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’546.65 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9.57 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’674.85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.59 Prozent auf 79.00 CHF), Siemens Energy (+ 1.34 Prozent auf 148.48 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.32) Prozent auf 34.83 GBP), BP (+ 1.24 Prozent auf 5.46 GBP) und Nestlé (+ 0.57 Prozent auf 78.76 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Novartis (-3.18 Prozent auf 125.46 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.77 Prozent auf 513.00 EUR), RELX (-1.83 Prozent auf 25.72 GBP), SAP SE (-1.55 Prozent auf 182.80 EUR) und Unilever (-1.46 Prozent auf 46.94 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 10’091’872 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 565.562 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.87 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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