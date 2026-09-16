NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Inter Parfums-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums am 15.09.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3.20 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 6.67 Prozent an. 102.72 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit wurde die Inter Parfums-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 6.97 Prozent erhöht.

Inter Parfums-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Inter Parfums-Papier via NASDAQ bei einem Wert von 109.99 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Inter Parfums-Titel eine Dividendenrendite von 3.77 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 2.28 Prozent betrug.

Inter Parfums-Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Inter Parfums-Kurs via NASDAQ 59.11 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 74.73 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Inter Parfums

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 3.47 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3.11 Prozent absinken.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Inter Parfums

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Inter Parfums beträgt aktuell 3.585 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Inter Parfums beläuft sich aktuell auf 16.19. Der Umsatz von Inter Parfums belief sich in 2025 auf 1.489 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 5.24 USD.

Redaktion finanzen.ch