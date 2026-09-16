Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 0.4%  SPI 19’557 0.5%  Dow 51’462 -1.2%  DAX 25’538 0.5%  Euro 0.9470 0.3%  EStoxx50 6’267 0.5%  Gold 4’264 -0.7%  Bitcoin 62’668 1.2%  Dollar 0.8257 0.9%  Öl 105.6 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch
KI-Aktien wie NVIDIA & Co. vor dem Kollaps? Darum warnt Ray Dalio vor einem Crash wie in den 1920ern
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
Künstliche Intelligenz: Zwischen Hardware und Substanz
Suche...

Inter Parfums Aktie 833467 / US4583341098

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Top-Dividende 16.09.2026 16:36:16

NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Inter Parfums-Aktionäre freuen

NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Inter Parfums-Aktionäre freuen

Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende auszuschütten.

Inter Parfums
112.71 USD 2.47%
Kaufen Verkaufen

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums am 15.09.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3.20 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 6.67 Prozent an. 102.72 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit wurde die Inter Parfums-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 6.97 Prozent erhöht.

Inter Parfums-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Inter Parfums-Papier via NASDAQ bei einem Wert von 109.99 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Inter Parfums-Titel eine Dividendenrendite von 3.77 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 2.28 Prozent betrug.

Inter Parfums-Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Inter Parfums-Kurs via NASDAQ 59.11 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 74.73 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Inter Parfums

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 3.47 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3.11 Prozent absinken.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Inter Parfums

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Inter Parfums beträgt aktuell 3.585 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Inter Parfums beläuft sich aktuell auf 16.19. Der Umsatz von Inter Parfums belief sich in 2025 auf 1.489 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 5.24 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,laviana / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Inter Parfums Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten