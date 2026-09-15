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ADA-Investment im Fokus 15.09.2026 19:43:08

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cardano von vor 5 Jahren verloren

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So viel hätten Anleger mit einer frühen Cardano-Investition verlieren können.

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Vor 5 Jahren war ein Cardano 2.397 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 417.26 ADA im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 87.15 USD, da Cardano am 14.09.2026 0.2089 USD wert war. Damit wäre die Investition 91.29 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ADA am 25.06.2026 bei 0.1434 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Cardano am 18.09.2025 bei 0.9250 USD.

Redaktion finanzen.net

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