Stellar: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Vor 5 Jahren notierte Stellar bei 0.3301 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 30’292.29 XLM. Da sich der XLM-USD-Kurs gestern auf 0.1914 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’796.59 USD wert. Mit einer Performance von -42.03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.05.2026 bei 0.1435 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.10.2025 bei 0.4087 USD.

Redaktion finanzen.net