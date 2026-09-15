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Anlage unter der Lupe 15.09.2026 19:43:08

Stellar: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

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So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Stellar verlieren können.

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Vor 5 Jahren notierte Stellar bei 0.3301 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 30’292.29 XLM. Da sich der XLM-USD-Kurs gestern auf 0.1914 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’796.59 USD wert. Mit einer Performance von -42.03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.05.2026 bei 0.1435 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.10.2025 bei 0.4087 USD.

Redaktion finanzen.net

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