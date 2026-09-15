UniCredit Aktie News: UniCredit am Vormittag mit Verlusten

Die UniCredit-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 82,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der UniCredit-Aktie ging bis auf 82,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 84,11 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2 UniCredit-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 86,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der UniCredit-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

UniCredit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,83 EUR belaufen. Am 23.07.2026 hat UniCredit die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,09 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,32 Prozent auf 6.58 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte UniCredit am 21.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UniCredit einen Gewinn von 7,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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