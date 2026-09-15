UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
15.09.2026 09:29:00
UniCredit Aktie News: UniCredit am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von UniCredit gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 82,42 EUR.
Die UniCredit-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 82,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der UniCredit-Aktie ging bis auf 82,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 84,11 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2 UniCredit-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 86,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der UniCredit-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
UniCredit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,83 EUR belaufen. Am 23.07.2026 hat UniCredit die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,09 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,32 Prozent auf 6.58 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte UniCredit am 21.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass UniCredit einen Gewinn von 7,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie
Aktien von Commerzbank und UniCredit im Fokus: Übernahmeringen geht weiter - Deutschland pocht auf wichtige Bedingungen
UniCredit-Aktie fällt dennoch: EZB stärkt Kapitalquote der italienischen Bank
Aktien von Commerzbank und UniCredit uneins - Orlopp mahnt UniCredit: 'Wir sollten es nicht vermasseln'
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
09:29
|UniCredit Aktie News: UniCredit am Vormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
14.09.26
|UniCredit Aktie News: UniCredit gewinnt am Montagmittag (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Aktien von Commerzbank und UniCredit im Fokus: Übernahmeringen geht weiter - Deutschland pocht auf wichtige Bedingungen (AWP)
|
09.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09.09.26
|UniCredit Aktie News: UniCredit am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
08.09.26
|UniCredit-Aktie fällt dennoch: EZB stärkt Kapitalquote der italienischen Bank (Dow Jones)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI gibt kräftig nach -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.