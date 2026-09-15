Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Dienstag fiel der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0.48 Prozent auf 5’294.13 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5’313.36 Zählern und damit 0.119 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5’319.67 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’264.20 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’313.36 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’504.99 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Stand von 5’295.26 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der STOXX 50 auf 4’585.66 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.80 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3.20 Prozent auf 1’028.60 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.97 Prozent auf 36.53 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.64 Prozent auf 76.68 CHF), BP (+ 1.59 Prozent auf 5.80 GBP) und Zurich Insurance (+ 1.14 Prozent auf 600.80 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil UBS (-3.39 Prozent auf 41.86 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-3.23 Prozent auf 82.00 GBP), RELX (-2.57 Prozent auf 25.36 GBP), UniCredit (-2.54 Prozent auf 82.54 EUR) und HSBC (-2.15 Prozent auf 15.04 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 24’201’113 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 569.802 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.08 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch