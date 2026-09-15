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|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
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15.09.2026 15:58:21
STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt am Nachmittag ab
Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Dienstag auf rotem Terrain.
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.28 Prozent leichter bei 6’243.14 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.375 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.196 Prozent tiefer bei 6’248.10 Punkten, nach 6’260.38 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6’265.25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’194.18 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’539.59 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Stand von 6’229.43 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Wert von 5’440.40 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6.71 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2.02 Prozent auf 1’016.80 EUR), Infineon (+ 0.98 Prozent auf 54.57 EUR), BMW (+ 0.86 Prozent auf 63.26 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.55 Prozent auf 513.40 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.54 Prozent auf 6.74 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Bank (-2.12 Prozent auf 33.43 EUR), Bayer (-1.97 Prozent auf 48.36 EUR), Deutsche Börse (-1.84 Prozent auf 276.80 EUR), UniCredit (-1.72 Prozent auf 83.23 EUR) und BASF (-0.94 Prozent auf 51.89 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’068’226 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569.802 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.79 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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