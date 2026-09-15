UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Blick
|
15.09.2026 17:58:16
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter
So performte der Euro STOXX 50 schlussendlich.
Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 0.35 Prozent tiefer bei 6’238.71 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.375 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.196 Prozent auf 6’248.10 Punkte an der Kurstafel, nach 6’260.38 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6’265.25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’194.18 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 6’539.59 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 15.06.2026, mit 6’229.43 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Stand von 5’440.40 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6.64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. 5’376.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3.20 Prozent auf 1’028.60 EUR), Eni (+ 1.21 Prozent auf 24.29 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.54) Prozent auf 6.74 EUR), Infineon (+ 0.54 Prozent auf 54.33 EUR) und SAP SE (+ 0.44 Prozent auf 187.08 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil UniCredit (-2.54 Prozent auf 82.54 EUR), Deutsche Bank (-2.37 Prozent auf 33.34 EUR), Deutsche Börse (-1.63 Prozent auf 277.40 EUR), adidas (-1.39 Prozent auf 141.90 EUR) und Bayer (-1.26 Prozent auf 48.71 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 5’776’438 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 569.802 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.79 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
17:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17:58
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
12:29
|UniCredit Aktie News: UniCredit verliert am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:29
|UniCredit Aktie News: UniCredit am Vormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|11:00
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|11:00
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:00
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’238.71
|-0.35%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI und DAX schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten im Dienstagshandel Verluste ein. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.