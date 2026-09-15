Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 0.35 Prozent tiefer bei 6’238.71 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.375 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.196 Prozent auf 6’248.10 Punkte an der Kurstafel, nach 6’260.38 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6’265.25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’194.18 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 6’539.59 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 15.06.2026, mit 6’229.43 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Stand von 5’440.40 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6.64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. 5’376.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3.20 Prozent auf 1’028.60 EUR), Eni (+ 1.21 Prozent auf 24.29 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.54) Prozent auf 6.74 EUR), Infineon (+ 0.54 Prozent auf 54.33 EUR) und SAP SE (+ 0.44 Prozent auf 187.08 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil UniCredit (-2.54 Prozent auf 82.54 EUR), Deutsche Bank (-2.37 Prozent auf 33.34 EUR), Deutsche Börse (-1.63 Prozent auf 277.40 EUR), adidas (-1.39 Prozent auf 141.90 EUR) und Bayer (-1.26 Prozent auf 48.71 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 5’776’438 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 569.802 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.79 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch